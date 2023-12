Cantora negra diz que teve cabelo inspecionado em aeroporto; Infraero nega e cita ‘revista aleatória’

A cantora Luciane Dom fez um desabafo nas redes sociais dizendo que teve o cabelo inspecionado no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Após a repercussão da denúncia de racismo, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) negou o fato e disse que ela passou por uma “revista aleatória”, garantindo que as imagens de câmeras de segurança comprovam que os cabelos dela não foram tocados. A artista apagou a postagem, mas voltou a rebater dizendo que “o racismo de todo dia não se vê (por) câmeras de segurança”.

Lamento o ocorrido com a Luciane Dom no aeroporto Santos Dumont, no RJ. Infelizmente, casos como esses não são pontuais. Nosso corpo e nosso cabelo precisam ser respeitados. A equipe do@igualracial_gov já está se mobilizando para entender e acompanhar o caso. pic.twitter.com/hlw8dXT4ae — Anielle Franco (@aniellefranco) December 14, 2023

O caso aconteceu na quinta-feira (14), quando Luciane fez uma postagem no “X” (antigo Twitter), relatando a situação que tinha vivido enquanto embarcava para São Paulo. Visivelmente abatida, ela contou que funcionários tinham revistado os cabelos dela.

“Eu já tinha passado a mala no scanner, e eu mesma já tinha passado no scanner corporal. A mulher me diz ‘tenho que olhar seu cabelo’. Eu olho pra ela aterrorizada com a violência desse ato. Ela chama o superior. Meu dia acabou”, relatou a artista.

O caso também foi compartilhado nas redes sociais pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, que destacou uma postagem antiga de sua irmã, Marielle Franco, dizendo que teve o “black” vasculhado no Aeroporto de Brasília. A ministra garantiu na postagem que a pasta iria acompanhar o caso de Luciane Dom.

Logo depois disso, a Infraero divulgou uma nota nas redes sociais, na qual diz que “foi constatado por imagens de câmeras de segurança que não houve uma inspeção nos cabelos” e ressaltou que a cantora foi escolhida para uma “revista aleatória”, que é um procedimento de segurança.

“A Infraero reitera que repudia quaisquer formas de discriminação, que comportamentos como injúria racial e racismo não são tolerados nos aeroportos sob sua administração”, conclui o posicionamento, em que a empresa diz estar à disposição das autoridades competentes para “os esclarecimentos que façam necessários”, diz a nota.

Luciane voltou usar as redes sociais para rebater a informação da Infraero, destacando que ela foi sim vítima de racismo. “Eu sei o que ouvi hoje (quinta-feira) no scam. Foi tudo muito rápido e sutil, o racismo de cada dia não se vê (por) câmeras de segurança”, afirmou a cantora, que completou: “Peço que parem o assédio e a reprodução dessa violência”.

