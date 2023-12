Nova onda de calor começa hoje; SP deve chegar a 33ºC

Uma nova onda de calor começa a se intensificar em São Paulo e mais 14 estados do Brasil e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de “perigo” a partir das 12 de hoje

Embora desta vez o fenômeno não deva ser tão intenso como o último, de acordo com os meteorologistas, em alguns locais os termômetros devem alcançar os 42ºC, principalmente no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul de Goiás, noroeste de Minas e oeste da Bahia.

Na Grande São Paulo, a temperatura nos próximos dias deve oscilar entre 33 e 34 graus, mas no interior do estado a previsão é de mais calor, na faixa entre 38 e 40 graus nos próximos quatro dias. Piauí, sul e leste de Santa Catarina e leste de Tocantins também devem ficar na mesma faixa de temperatura.

Veja a lista dos Estados afetados:

Tocantins,

Rondônia,

Maranhão,

Piauí,

Bahia,

Espírito Santo,

Rio de Janeiro,

São Paulo,

Minas Gerais,

Paraná,

Santa Catarina,

Rio Grande do Sul,

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Goiás

Distrito Federal.

O termo onda de calor, segundo os meteorologistas, refere-se a um período no qual a temperatura fica cinco graus acima da média mensal por mais de três dias.