Mulher foi ao hospital achando que eram gases, mas teve um infarto pulmonar

Uma mulher de 30 anos deu entrada em um hospital de São Paulo com dores no lado esquerdo da costela, semelhantes às provocadas pelo acúmulo de gases, no final de novembro, mas um exame mais acurado dos médicos dez com que ela fosse internada às pressas na UTI com um quadro de “infarto pulmonar”. A notícia é do G1.

Carolina Mayorga tem 30 anos e mora em São Paulo e resolveu ir ao hospital após passar a noite com fortes dores, que não passavam apesar de se medicar. Ela foi atendida no Hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul da cidade, e achou que seria medicada e mandada para casa, mas os médicos deram remédio para dor e pediram exames de sangue, urina e uma tomografia do tórax e do abdômen, quando foi diagnosticado o infarto pulmonar bilateral.

O infarto pulmonar ocorre quando o paciente tem uma embolia que obstrui o vaso sanguíneo no pulmão, causando a necrose da região. Os principais sintomas são falta de ar, dores nas costas e estrias de sangue no escarro. O tratamento é feito com anticoagulantes.

Em conseqüência do infarto, a mulher teve que permanecer internada por seis dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e precisou tomar morfina para suportar a dor que aumentava a cada hora.

Os médicos não conseguem precisar o que causou a embolia pulmonar que evolui para o infarto de Carolina, mas alguns fatores aumentar a probabilidade, como o uso de anticoncepcional associado ao fumo, longas viagens de avião sentado e pacientes que já têm trombofilia , uma predisposição a desenvolver trombose.

A jovem já teve alta do hospital, mas continua fazendo tratamento com anticoagulantes.