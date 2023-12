Mãe e filha de 1 ano são encontradas mortas no interior de SP; marido confessou que ‘fez algo ruim’

Alice Cristina Dudas Soares, de 23 anos, e sua filha, Eloá Dudas Soares, de 1 ano, foram achadas mortas dentro de casa, em Hortolândia, no interior de SP (Reprodução/Redes sociais)

A Polícia Civil investiga a morte de Alice Cristina Dudas Soares, de 23 anos, e de sua filha, Eloá Dudas Soares, de 1 ano, em Hortolândia, no interior de São Paulo. As vítimas foram encontradas sem vida dentro de casa, com vários ferimentos provocados por arma branca. O marido da mulher, Daniel Dudas Dias Sobrinho, de 28, confessou para parentes que “fez algo ruim” e está sendo mantido sob custódia em um hospital.

Os corpos de mãe e filha foram encontrados na cozinha da casa em que moravam, ao lado de uma faca, na quarta-feira (13). De acordo com a investigação, o marido ligou para familiares após o crime e pediu ajuda. A Polícia Militar foi acionada, assim como uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

No local, Alice e Eloá já estavam sem vida. Já Daniel apresentava alguns ferimentos e foi levado para o Hospital Mário Covas. Apesar de ter dito para os parentes que “fez ago ruim”, ele não confessou o crime aos policiais.

O homem segue sendo mantido sob custódia, enquanto recebe o devido tratamento médico. Ele foi indiciado em flagrante pelo feminicídio da companheira e pelo homicídio da filha.

A defesa de Daniel não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem. O caso segue em investigação na Delegacia de Defesa da Mulher de Hortolândia.

Problemas psicológicos

Conforme reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, familiares contaram que o casal estava casado há dois anos. Daniel, que trabalhava como operador de linha de produção, não tinha antecedentes criminais. Porém, teria sido diagnosticado com depressão e chegou a ficar hospitalizado recentemente.

Apesar do quadro de saúde, Elaine Dudas Melo, irmã do homem, afirmou que não tinha conhecimento de nenhum histórico de brigas do casal.

“A gente não sabe o que aconteceu, tudo ainda vai passar por perícia, mas não é porque é meu irmão que eu defendo. A gente sofre dos dois lados, sofre por perder quem ama também”, disse a mulher.

LEIA TAMBÉM: