Lotofácil 2078: veja de onde são os ganhadores de ontem

Dois apostadores dividiram o prêmio da Lotofácil desta quarta-feira, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal. As apostas vencedoras são de Pires do Rio, em Goiás, e Caruaru, em Pernambuco, e cada uma delas vai levar para casa R$ 1.660.150,81.

Os números sorteados ontem foram:

05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25

Foram premiados ainda as apostas que acertaram 14 e 13 números. Na primeira faixa, foram 333 apostas e cada uma ganhou R$ 2.026,93; na faixa dos 13, foram 11.794 apostas e cada um delas levou R$ 30.

Concurso de hoje

A loteria retorna nesta quinta-feira e promete pagar ao apostador que acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio de R$ 1,7 milhão, de acordo com dados da Caixa.

A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3 e pode ser feita em qualquer agência lotérica até o horário de encerramento, às 19h, ou pelo aplicativo da Caixa.

Quina continua acumulada

A Quina continua com seu prêmio acumulado, uma vez que nenhum apostador acertou as cinco dezenas do sorteio de ontem.

Os números sorteados ontem foram:

06, 26, 27, 31, 48

Para essa quinta-feira, o apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas pode levar para casa o prêmio de R$ 12,5 milhões, de acordo com a Caixa.