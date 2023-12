‘Impacto imprevisível’: homem ‘tosse’ 600 ml de sangue; médicos atribuem ao uso do cigarro eletrônico

Com venda proibida desde 2009, os cigarros eletrônicos chegaram ao mercado brasileiro em 2005 como uma opção para reduzir danos a fumantes tradicionais de tabaco, mas os médicos acreditam que ele seja ainda mais danoso do que o próprio cigarro.

Em Brasília, um homem foi internado há cerca de um mês com hemoptise grave, ou seja, eliminação de sangue na tosse. Ele contou que procurou um pneumologista, mas os exames que fez não deram em nada e ele passou a tossir sangue frequentemente, por isso voltou ao hospital. Em um único dia, ele chegou a perde cerca de 600 ml de sangue pela tosse, segundo relato do pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, segundo notícia do G1.

Os médicos acreditam que o uso contínuo de cigarro eletrônico, cuja venda é proibida, seja o responsável pelo quadro de saúde do paciente. Especialistas têm alertado que o uso contínuo do cigarro eletrônico, também conhecido por vape, tem causado diversos problemas de saúde e alertam para o impacto desconhecido para os usuários de longo prazo, entre eles o câncer.

Apesar do alerta dos médicos, ainda não há estudos científicos que demonstrem os riscos do vape a longo prazo.

Desde 2009 é proibida a venda, importação e propaganda de qualquer dispositivo relacionado a cigarro eletrônico, assim como acessórios e refis, por determinação da Anvisa, mas na prática eles estão à venda em praticamente todas as tabacarias do país.

A Anvisa abriu na última terça-feira uma consulta pública para discutir a liberação da venda dos cigarros eletrônicos no país, mas a decisão deve sair apenas depois de fevereiro.