Idoso que nocauteou ladrão em farmácia diz que se arrependeu de reagir: “Foi uma estupidez”; vídeo

Wilson de Mattos Braga, de 81 anos, que reagiu a uma tentativa de assalto e nocauteou o ladrão dentro de uma farmácia, em Goiânia, Goiás, diz que se arrependeu de sua conduta. O homem reagiu quando o criminoso tentou tirar do seu bolso R$ 2,6 mil que tinha acabado de sacar de um banco nas proximidades e o levou ao chão.

“Foi uma estupidez. Eu poderia ter levado uma facada na barriga por causa de R$ 2,6 mil. Eu podia ter morrido”, disse Braga, em entrevista ao site G1.

O caso aconteceu no início da noite de domingo (10). Câmeras de segurança registraram quando o idoso partiu para cima do bandido e impediu o roubo (assista abaixo):

Idoso de 81 anos imobiliza e bate em ladrão dentro de farmácia pic.twitter.com/hHzeXhmtZV — perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 13, 2023

As imagens mostram o idoso no caixa da farmácia , enquanto um homem entra no local, como se fosse um cliente. O ladrão pergunta por um medicamento para diabetes e se aproxima de Braga, que já pagava por sua compra.

Logo o criminoso se aproximou do idoso e tentou pegar um bolo de dinheiro que ele levava no bolso da calça. Porém, algumas notas caíram no chão e, enquanto o ladrão abaixou para pegar, Braga reagiu rápido, jogou o homem contra uma prateleira e ele caiu. Depois, passou a bater nele no chão.

O ladrão ainda conseguiu se desvencilhar e tentou fugir, mas neste exato momento a polícia chegou e o prendeu. Ele foi levado para a Central de Flagrantes de Goiânia, onde ele foi autuado pelo crime de roubo qualificado.

“Eu sou velho, baixinho, tenho 1,60 de altura. Os funcionários da farmácia me ajudaram a pegar o dinheiro [do ladrão]. Ele embolou o dinheiro na mão e não soltava por nada. Era R$ 2,6 mil, faltou duas notinhas de R$ 100″, explicou o idoso.

