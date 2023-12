“Super inusitado!” Homem de 81 anos nocauteia ladrão que tentava roubá-lo em farmácia

As câmeras de segurança de uma farmácia em Goiânia gravaram as cenas inusitadas do momento em que um ladrão tenta roubar um idoso e acaba levando uma surra dele.

As imagens mostram o idoso no caixa comprando um remédio e um homem entra no local, como se fosse um cliente e pergunta por um remédio para diabetes. Enquanto isso, o idoso paga por sua compra e guarda o dinheiro no bolso.

Segundo os funcionários da farmácia, o senhor de 81 anos tinha um bolo de dinheiro no bolso, pois havia acabado de fazer um saque do banco e o ladrão sabia disso, pois se aproximou e tentou pegar o dinheiro do bolso da vítima.

Idoso de 81 anos imobiliza e bate em ladrão dentro de farmácia pic.twitter.com/hHzeXhmtZV — perrenguematogrosso (@perrenguemt) December 13, 2023

Neste momento, a vítima reagiu rápido, jogou o ladrão contra uma prateleira e ele caiu, depois passou a bater nele no chão. “Ninguém dava nada pelo senhor. Depois, ele pegou o bandido do chão e jogou em uma prateleira e bateu bem mais”, contou uma funcionária.

O ladrão ainda consegue se desvencilhar e tenta fugir, mas neste exato momento a polícia chega e o prendem antes que escapasse pela rua.

“Super inusitado, mas, graças a Deus, nenhum funcionário se feriu e o idoso machucou bem pouco. Só o assaltante mesmo”, comemorou a funcionária da farmácia.