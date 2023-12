Mulher tem celular roubado e ladrão viraliza no Twitter após denunciar suposta violência do namorado; família nega Imagem: reprodução Instagram

Uma história viralizou no Twitter (X) na última terça-feira após um ladrão que roubou uma jovem revelar supostas agressões que ela sofria do namoro. Contudo, a família nega esta história.

Segundo informações da Revista Quem, o caso ocorreu em Pato Branco, no Paraná. Prints mostram uma conversa vazada pelo assaltante em que o namorado de Laura Zaffari admite as agressões em uma conversa. Além disso, imagens da mulher com supostas marcas de agressões também foram divulgadas.

Antes de publicar as imagens o ladrão escreveu: “Esse lixo bate em mulher, agressor”.

O conteúdo compartilhado na rede social já passa de 12 milhões de visualizações e mais de 150 mil curtidas.

Confira:

e a menina que teve o celular roubado e o ladrao expôs o namorado agressão dela pic.twitter.com/v1rsY0nXZm — @kalielpinheiro no instagram (@kaliel) December 12, 2023

Após o ocorrido, o perfil do suposto agressor e da dupla sertaneja que ele fazia parte foram trancados.

LEIA TAMBÉM: "Super inusitado!" Homem de 81 anos nocauteia ladrão que tentava roubá-lo em farmácia

Família informa que conversas foram editadas

Mais para o final da tarde o mesmo perfil que divulgou as conversas no Twitter publicou novos prints em que uma parente da vítima informou que o roubo realmente aconteceu, mas que as fotos foram editadas.

to entendendo mais e nada, a tia diz que foi roubo, os cara diz que são hacker. q maluquice é ess pic.twitter.com/XNZopIxZz9 — @kalielpinheiro no instagram (@kaliel) December 12, 2023

Já no perfil da jovem uma novo texto informava “Não somos ladrões, somos hackers. Não aceitamos e não apoiamos nenhum tipo de agressão!”.

A Polícia Civil o Paraná confirmou o ocorrido e disse que seguem duas linha de investigação, uma sobre o roubo e outra sobre as supostas agressões denunciadas.

