Motorista de aplicativo é achado morto com marcas de tiros dentro de caçamba, na Zona Norte de SP

Motorista de aplicativo Paulo Henrique, de 30 anos, foi achado morto com marcas de violência dentro de uma caçamba, na Zona Norte de SP (Reprodução/TV Record/TV Bandeirantes)

A Polícia Civil investiga a morte de um motorista de aplicativo, de 30 anos, que foi encontrado morto, com várias marcas de tiros, dentro de uma caçamba, na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Identificado apenas como Paulo Henrique, ele era cabeleireiro e fazia corridas para ganhar uma renda extra. O carro dele foi encontrado queimado na região da Freguesia do Ó.

Paulo Henrique desapareceu na noite de segunda-feira (11). A delegada Ivalda Aleixo, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), contou em entrevista ao “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, que a esposa denunciou que o marido havia saído para uma corrida no sentido da cidade de Caieiras, por volta das 23h, mas não tinha retornado e não respondia aos contatos.

Buscas passaram a ser realizadas e a Polícia Militar encontrou o carro da vítima queimado, na madrugada de terça-feira (12). Pouco depois, o corpo do motorista de aplicativo foi localizado em uma caçamba, no meio de muitos entulhos, com várias marcas de tiros e lesões na cabeça.

Familiares foram ao local e reconheceram o corpo de Paulo Henrique. A vítima foi levada ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará pelos exames necroscópico e toxicológico.

A delegada destacou que o caso segue em investigação e que a polícia busca identificar quem foi o último passageiro a ser transportado pelo motorista de aplicativo. Ela ressaltou que a vítima não tinha antecedentes criminais e ainda não há informações sobre qualquer desavença que poderia ter motivado o crime.

