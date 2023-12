Lotofácil 2978: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Vai tentar a sorte no sorteio desta quarta-feira (13) da Lotofácil? O prêmio para quem acertar as quinze dezenas sorteadas está acumulado e pode chegar a R$ 3,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira, 13 de dezembro, são:

05, 06, 07, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25

Quina paga R$ 11,2 milhões

A Quina também está acumulada e deve pagar nesta quarta-feira um prêmio de R$ 11,2 milhões a quem acertar os cinco números do sorteio.

Confira as dezenas da Quina para esta quarta-feira:

06, 26, 27, 31, 48

Também acumulada, Mais Milionária promete R$ 108 milhões

Outra loteria que promete um prêmio milionário ao apostador que acertar todos os números sorteados é a Mais Milionária, cujo prêmio chega aos R$ 108 milhões, de acordo com a Caixa. Para levar essa bolada para casa, é necessário acertar sete dezenas e dois trevos da sorte.

Veja os números desta quarta-feira:

02, 04, 11, 29, 32, 40

Trevo da Sorte: 4 e 6