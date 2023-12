VÍDEOS: Criminosos armados com fuzis rendem vigilantes e explodem carro-forte na Imigrantes

Criminosos atacaram e explodiram um carro-forte que seguia na Rodovia dos Imigrantes, no trecho de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Armados com fuzis, eles conseguiram render os quatro vigilantes e fugiram levando uma quantia não especificada de dinheiro. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os bandidos explodiram o veículo (assista abaixo).

Momento que carro-forte é explodido , no km 28 da Rodovia dos Imigrantes, em São Bernardo do Campo (SP).



Os assaltantes levaram uma quantia não revelada pela empresa. 4 vigilantes foram rendidos, mas conseguiram sair ilesos.



Dois veículos teriam sido utilizados pela quadrilha… pic.twitter.com/Zp05DF3NNc — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) December 12, 2023

O caso aconteceu na noite de segunda-feira (11), na altura do Km 28, no sentido Capital. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o grupo contava com pelo menos sete criminosos. Após atirarem com fuzis, eles conseguiram render os vigilantes e colocaram dois explosivos no carro-forte.

As bombas foram detonadas com o veículo parado em um canteiro. Não há informações sobre feridos, mas o tráfego na rodovia chegou a ser interrompido e uma fila de carros se formou.

Após buscas, a Guarda Municipal de São Bernardo do Campo encontrou dois veículos abandonados na Rua Ângelo Demarchi com várias munições, segundo a SSP-SP. O caso foi registrado no 3º Distrito Policial de São Bernardo do Campo.

O carro-forte seguia no local na manhã desta terça-feira (12) para a realização da perícia, mas, segundo a Ecovias, concessionária que administra a rodovia, não há impactos ao tráfego local.

Outro vídeo mostra o veículo danificado após a explosão (veja abaixo):