Veja de onde são os quatro ganhadores da Lotofácil desta segunda-feira

Quatro apostas acertaram a Lotofácil desta segunda-feira e cada uma delas vai levar par casa R$ 343.322,10. As apostas vencedoras foram feitas em Luziânia (GO), Alta Floresta (MT), Curitiba (PR) e Itapema (SC).

Entre o grupo de apostadores que acertou 14 números, 462 apostas foram premiadas com R$ 890,37 cada uma. Já na faixa dos 13 acertos, 12.654 apostas levaram para casa prêmios individuais de R$ 30,00.

Os números sorteados ontem para a Lotofácil foram:

01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 24

SORTEIO DE HOJE

Para o sorteio desta terça-feira, a loteria promete pagar um prêmio de R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar as quinze dezenas mágicas sorteadas pela Caixa Econômica Federal.

Para concorrer ao prêmio, é necessário fazer sua aposta nas casas lotéricas até 19h ou usar o aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

O sorteio será realizado a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Quina acumulada deve pagar R$ 6 milhões nesta terça-feira

A Quina continua com seu prêmio principal acumulado e para o sorteio desta terça-feira deve pagar ao apostador que acertar as cinco dezenas o valor de R$ 6 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita em qualquer uma das casas lotéricas do país.