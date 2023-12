Tio diz que primo estuprou, matou e deformou rosto de menina no RJ: “Justiça precisa ser feita”

Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, foi estuprada e morta por primo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro (Reprodução/Redes sociais)

Parentes da menina Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, que foi estuprada e morta por um primo, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, estão revoltados e querem justiça. O pintor Emerson Silva Roque, que é tio da criança, pediu que o caso seja devidamente investigado para que os responsáveis sejam punidos. Ele revelou, ainda, que Reynaldo Rocha Nascimento, de 22, que confessou o crime e está preso, deformou o rosto da vítima.

“Um dos vizinhos relatou que na madrugada ouviu gritos na casa dele. Localizamos junto a casa abandonada manchas de sangue. Ela [a mãe do suspeito] disse que era sangue de cachorro. Ele não só abusou, furou o rosto da minha sobrinha com chave de fenda. Ela estava com o rosto deformado. Eu só quero que ele seja preso”, disse Roque, em entrevista ao jornal “O Globo”.

O tio destacou que a mãe de Kemilly, Suelen Silva, também deve ser responsabilizada por ter deixado a filha em casa sozinha. Em depoimento à polícia, a mulher disse que foi a uma festa, quando a menina e os dois irmãos, de 7 e 8 anos, dormiam. Quando ela voltou na madrugada seguinte, já não encontrou mais a filha.

“Ele [autor do crime] tinha acesso à casa. Minha irmã precisa pagar pelo crime que ela cometeu. Ter deixado ela sozinha. A justiça precisa ser feita. Ele disse para o delegado que já sabia que minha irmã não estava em casa e que minha sobrinha não gritou porque já conhecia ele. Possivelmente minha sobrinha achava que estava levando indo ao encontro da mãe e foi aí que ele cometeu esse crime”, lamentou o tio.

Após ser preso, Nascimento confessou que, depois de estuprar a menina, ela passou a chorar muito e ele decidiu matá-la. Inicialmente quis cortar seu pescoço, mas “ficou com pena” e optou por asfixiá-la. Depois disso, colocou o corpo em um saco de ração e descartou em uma área de mata nas proximidades de casa.

“Fizemos a perícia, o tio reconheceu o corpo. As partes genitais da menina estavam bem machucadas”, disse o delegado Mauro César da Silva Júnior, titular da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), em entrevista ao site G1.

Nascimento confirmou que encontrou a menina sozinha em casa e a levou até uma casa abandonada na Rua Pernambuco, no bairro de Campo Alegre, onde cometeu o crime. A polícia ainda investiga se ele teve ajuda de mais alguém. Porém, por enquanto, tudo indica que ele agiu sozinho.

O rapaz foi indiciado por homicídio qualificado e estupro de vulnerável e, após fazer exames de corpo de delito, foi levado para o presídio de Benfica, na Zona Norte do Rio.

A defesa de Nascimento não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Reynaldo Rocha Nascimento, de 22 anos, confessou que estuprou e matou a prima, Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos, no RJ (Reprodução/TV Globo)

Relembre o caso

Kemilly estava desaparecida desde a madrugada de sábado (9), depois que a mãe dela saiu de casa para ir a uma festa e a deixou em casa, dormindo, com os irmãos. Quando a mulher voltou, não achou a filha e as buscas começaram a ser realizadas. O corpo dela foi encontrado no domingo (10) dentro de um saco de ração, em uma área de mata.

De acordo com a DHBF, Nascimento foi localizado pelos policiais após ser agredido por populares (veja no vídeo abaixo). Na delegacia, ele confessou que matou Kemilly e deu detalhes do crime cruel.

🚨Momento em que moradores de Cabuçu/Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, chamaram a polícia depois que detiveram um homem que confessou ter levado e matado Kemilly Hadassa Silva, de 4 anos pic.twitter.com/UT3JcUFQOm — Blitz RJ Oficial (@blitzRJoficial) December 11, 2023

A polícia destacou que a mãe de Kemilly também será investigada pelo crime de abandono de incapaz, já que ela deixou a menina sozinha em casa com os irmãos que também são menores.

“A mãe será investigada porque é agente garantidora. Queremos saber a responsabilidade dela nessa tragédia que aconteceu neste final de semana”, explicou o delegado.

