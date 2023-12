Professora que beijou aluno de 14 anos: “Não foi assédio sexual”, afirma delegado

A mãe de uma aluna denunciou uma professora de uma escola municipal da Praia Grande, no litoral de São Paulo, por assédio sexual após ela ter beijado um dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental, com 14 anos.

Ela obteve a informação do celular da filha, onde a professora confessava a ela ter beijado o aluno e manifestava ainda o desejo de transar com ele, além de convidar a jovem para fumar cigarro eletrônico com ela.

Mas, segundo o delegado titular do 3º Distrito Policial, Rodrigo Martins Lotti, a educadora não cometeu assédio sexual: “Não há qualquer indício de que ela tenha forçado o suposto relacionamento, utilizando-se do cargo para obtenção de eventual favorecimento sexual”, disse o delegado.

Ela também não pode ser acusada de estupro de vulnerável, uma vez que o adolescente tem 14 anos, e não menos, como prevê a legislação brasileira. “O legislador brasileiro optou pelo entendimento de que a pessoa com 14 anos já tem um discernimento para decidir a respeito de questões sexuais”, esclareceu o delegado sobre o assunto.

Agressões

Após a mãe denunciar a professora, tanto a aluna quanto o melhor amigo dela passaram a receber ameaças de outros alunos, entre eles o estudante que beijou a professora.

O melhor amigo da jovem chegou a ser agredido por um grupo de alunos e precisou ser hospitalizado. Segundo a mãe responsável pela denúncia, a própria diretora da escola permitiu que a professora tivesse acesso ao nome da autora das denúncias e vazassem para os alunos da escola.