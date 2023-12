Presa mulher flagrada em vídeo ateando fogo contra o marido no RJ; vítima não sobreviveu

Mulher foi flagrada ateando fogo contra o marido, na Zona Norte do RJ; ele não resistiu aos ferimentos (Reprodução/Twitter)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Ana Maria Paixão, que foi flagrada em um vídeo ateando fogo contra o marido, no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, ela cometeu o crime contra o comerciante André Luiz Chapeta, de 50 anos, com quem mantinha um relacionamento há 30 anos, motivada por ciúmes. A vítima não sobreviveu.

Ana Maria foi presa na segunda-feira (11). Ela já tinha sido levada para a delegacia após o crime, quando disse que atacou o marido quando tentava se defender de uma agressão. Porém, as imagens registradas pelas câmeras de segurança mostraram o contrário. Apesar disso, ela foi liberada pelo fato de não haver flagrante. A polícia, então, solicitou a prisão temporária da mulher, o que foi acatado pela Justiça.

Segundo o delegado Flávio Ferreira, titular da 38ª DP (Brás de Pina), testemunhas revelaram que o casal mantinha um relacionamento conturbado, marcado por episódios de agressões de ambos os lados. Apesar de Ana Maria ter dito que agiu em legítima defesa, as imagens mostraram que ela atacou o marido naquela ocasião.

“O que ela fala não é o que a imagem mostra. A imagem mostra a vítima sentada em uma cadeira. Ela chega, com frieza, joga o líquido e ateia fogo. Ela não estava naquele momento em situação de vulnerabilidade, não estava em situação em que seria agredida de forma iminente. Ao contrário. Como eu disse, ele estava sentado e não oferecia risco para a integridade física dela naquele momento”, disse o delegado Flávio Rodrigues, em entrevista à Record Rio.

A defesa de Ana Maria não foi encontrada para comentar o caso até a publicação desta reportagem.

Relembre o caso

Um vídeo registrou o momento do ataque, ocorrido na madrugada do último dia 4 de dezembro, em um comércio na Rua Cari Levi. ATENÇÃO - imagens fortes a seguir:

🇧🇷 BRASIL: Mulher ateia fogo no próprio marido e homem sai correndo em chamas. Caso aconteceu na zona norte do Rio. A polícia ainda não se manifestou sobre o caso pic.twitter.com/sAgviizuDF — Notícias Paralelas (@NP__Oficial) December 7, 2023

O vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a mulher entrou no local com uma garrafa nas mãos. Ela caminhou direto na direção do homem, que estava sentado em uma mesa. Eles pareciam trocar algumas palavras, enquanto ela passou a jogar o líquido contra ele. Na sequência, usou um isqueiro para atear o fogo contra o alvo.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência e que prestou socorro ao homem. Ele foi levado ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha, onde ficou internado em estado grave. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu no dia 8.

O caso foi inicialmente registrado como tentativa de homicídio, mas, com a morte de Chapeta, Ana Maria deve responder por homicídio qualificado por meio cruel, por conta da utilização de fogo, e motivo fútil, já que agiu por ciúme.

