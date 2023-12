Pai é preso suspeito de espancar a filha de 8 anos até a morte em Niterói, no Rio de Janeiro

A menina Oulatth Alyssah Rodrigues Damala, de 8 anos, foi espancada até a morte dentro da casa em que morava, em Niterói, no Rio de Janeiro, na noite de segunda-feira (11). O pai dela, Ilias Olachegoun Adeniyi Adjafo, de 30, foi preso como o principal suspeito do crime. Ele é natural do Benin, país que fica na África Ocidental, e há seis meses mora sozinho com a filha em uma comunidade no bairro São Lourenço.

Segundo a Polícia Militar, agentes foram acionados por conta de uma denúncia de que uma criança tinha sido espancada em uma residência na Rua Bispo Dom João da Mata. No local, os militares encontraram a vítima sendo atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou que ela já estava sem vida.

O pai foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, onde o caso foi registrado. De acordo com o site G1, ele estava acompanhado por um advogado, que explicou que o pai discutiu com a filha por causa dos estudos e “não conseguiu controlar a raiva”, agredindo a criança.

O estrangeiro chorava muito e dizia estar “arrependido”, mas não confessou o crime. Ele permanecia detido na manhã desta terça-feira (12).

O portal “Em Foco” destacou que Ilias está no Brasil desde 2014. A filha é brasileira e, em 2015, a mãe dela teria registrado um boletim de ocorrência contra o marido por lesão corporal. Depois disso, o casal se separou e a mulher morava em São Paulo, sendo que o pai seguiu com a menina para o Rio de Janeiro.

