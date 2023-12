Norte-americano investigado por crimes morre após cair do 5º andar de hotel em Salvador, na Bahia

O norte-americano Zachary Modi Mikaya, de 30 anos, que era investigado por esfaquear a namorada e um taxista em Salvador, na Bahia, morreu ao cair do 5º andar de um hotel no bairro Costa Azul nesta terça-feira (12). Segundo a Polícia Civil, ele pulou para tentar fugir dos agentes, que foram ao local cumprir um mandado de prisão, e não resistiu. O homem era engenheiro de software do Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos, e já havia sido preso por outros crimes cometidos na capital baiana.

Conforme o delegado Nilton Borba, da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), Mikaya era procurado desde domingo (10), depois que esfaqueou a namorada, encontrada ferida na Rua Afonso Celso, na Barra. A mulher foi socorrida, levada a um hospital, e teve alta médica no mesmo dia.

Horas depois, a Polícia Militar foi acionada por causa de um taxista esfaqueado na Avenida Princesa Leopoldina, no bairro da Graça. A vitima, que foi levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde permanece internada, deu as mesmas características do norte-americano como sendo o autor do ataque.

Assim, os policiais descobriram que Mikaya usou uma carteira de motorista dos EUA falsa para se hospedar no hotel, usando o nome de Connor Samp. Ele também mudou o visual, retirando os dreads que usava e adotando um corte de cabelo curto.

“Ele se hospedou aqui por volta de 19h de domingo. Usou uma carteira de motorista americana falsificada, com outro nome, que não era o dele. Nós conhecíamos ele. Identificamos pela foto que estava posta na carteira de habilitação falsificada. Apesar de estar com outro nome a gente identificou, apesar dele também ter tentado mudar a aparência. Cortou o cabelo, mudou aparência e se hospedou usando essa carteira”, disse o delegado ao jornal “Correio 24 Horas”.

Quando os policiais chegaram ao hotel, nesta terça-feira, o norte-americano estava sozinho no quarto. Logo, foi iniciada uma gritaria e o homem caiu da janela.

“Batemos na porta do quarto onde ele estava e ouvimos uma gritaria muito grande. Imaginamos que ele estava atentando contra a vida de uma possível acompanhante (...) Nesse intervalo, ouvimos o barulho de vidro quebrando, uma gritaria muito grande. Ele tentou fugir pela janela, se atirando. Ninguém sabe o que pensou essa pessoa, para fazer isso”, disse o delegado ao site G1.

O corpo do norte-americano foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exames toxicológicos. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.

Antecedentes criminais

Natural do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Mikaya já tinha sido preso em março deste ano, depois que agrediu uma profissional do sexo, em Salvador. Na ocasião, ele e a antiga namorada tinham contratado os serviços dela por R$ 1 mil, mas, após a relação sexual, o norte-americano se recusou a quitar a dívida.

A profissional do sexo foi expulsa do apartamento em que eles estavam e acionou a Polícia Militar. Os agentes foram ao local, onde encontraram Mikaya “transtornado” e nu. Ele tentou enforcar a namorada e, enquanto era contido pelos militares, começou a se masturbar.

O homem foi, então, levado para a Delegacia do Rio Vermelho, onde acabou autuado pelos crimes de resistência e desobediência, ato obsceno, consumo de drogas e violação sexual mediante fraude.

Ele passou três dias preso e foi solto, usando uma tornozeleira eletrônica, após pagar fiança no valor de R$ 10 mil. Um tempo depois, o equipamento foi retirado e ele seguiu vivendo em Salvador.

