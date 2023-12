Vídeo: raio atinge campo durante partida de futebol e mata jogador

Um raio atingiu o campo de futebol onde dois times disputavam a Copa Regional de Futebol Amador, no Estádio Municipal José Eleutério da Silva, na cidade de Santo Antônio da Platina, no Paraná, derrubando instantaneamente cinco jogadores no chão.

A descarga elétrica atingiu o gramado no final da tarde e caiu muito perto de um jovem de 23 anos, Caio Henrique, de 23 anos, que acabou falecendo.

Um vídeo gravado da arquibancada por um torcedor mostra o momento em que os jogadores caem e os demais atletas e equipe técnica correm para socorrê-los. Pelas imagens, é possível ver que o dia estava chuvoso e alguns relâmpagos cortavam o céu no momento da partida.

Todos os jogadores foram rapidamente levados para o pronto-socorro municipal. Caio recebeu os primeiros socorros, mas morreu duas horas após dar entrada no local. Os demais jogadores também foram atendidos e permanecem internados, um deles em estado grave.

Em nota oficial, o prefeito da cidade, José da Silva Coelho Neto, lamentou a morte do jovem,

“O município de Santo Antônio da Platina, se solidariza com as Famílias, com a equipe de futebol e com toda cidade de Japira. Queremos também dizer que estamos empenhando todos os esforços para que os atingidos tenham o melhor atendimento possível, pois diante de tamanha tragédia, provocada pela natureza, entendemos que é o que nos cabe fazer”, disse.