VÍDEO: Após pedir dinheiro, homem dá soco no rosto de adolescente no interior de São Paulo

Homem agride adolescente com soco no rosto após pedir dinheiro, em Ibiúna, no interior de SP (Reprodução/Facebook)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, de 34 anos, agrediu uma adolescente, de 15, em uma rua no Centro de Ibiúna, no interior de São Paulo (assista abaixo). De acordo com a prefeitura da cidade, a agressão ocorreu depois que ele pediu dinheiro e a vítima se recusou a dar. O autor chegou a ser detido pela Guarda Civil Municipal (GCM), mas liberado depois que sua família informou que ele sofre de esquizofrenia.

O caso aconteceu na última sexta-feira (8), na Rua XV de Novembro. As imagens mostram que a adolescente caminhava pela calçada, acompanhada de uma prima, quando o homem se aproximou. Ele parece falar algo e, logo depois, a agrediu com um soco no rosto. A garota se desequilibrou com o impacto e caiu no chão. Depois disso, o agressor foi embora caminhando tranquilamente.

Testemunhas que viram a cena correram para ajudar a adolescente. A mãe dela, que não quer ser identificada, contou ao site G1 que estava nas proximidades e socorreu a filha até um hospital.

“Eu estava em uma loja com elas, quando as duas já foram na frente na farmácia, que fica bem ao lado de onde estávamos. Foi nesse momento que elas estavam indo que esse homem abordou minha fila e pediu dinheiro. Ela disse que não tinha e, do nada, ele deu o soco. Ela levou soco sem esperar, não deu tempo de se defender”, lamentou a mãe.

“Pessoal da loja que viu a agressão a socorreu e a levou para dentro. Foi quando a minha sobrinha contou o que houve para mim. Eu perdi o chão na mesma hora. Nem sei descrever a reação, fiquei nervosa ao saber que alguém bateu na minha filha. Levamos ela ao hospital e, por sorte, não quebrou nada. Mas ela está muito abalada”, relatou.

Detido e liberado

Após a agressão, o homem foi detido pela GCM e levado para uma delegacia, onde o caso foi registrado como lesão corporal. Porém, a família dele compareceu e disse que ele sofre de esquizofrenia.

Ao ser ouvido, o homem negou que tenha agredido a adolescente, mas confirmou “que possuía alguns problemas mentais e frequentava o CAPS”. A irmã dele compareceu na delegacia e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência. Depois disso, ele foi liberado.

A Prefeitura de Ibiúna informou, ainda, que após o episodio a família internou o homem em uma clínica particular, “uma vez que o agressor é diagnosticado com esquizofrenia”.

