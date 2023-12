São Paulo e outros sete estados devem enfrentar nova onda de calor massivo no final de semana

Uma nova onda de calor intenso deve atingir São Paulo e mais sete cidades do país a partir de quinta-feira, de acordo com os meteorologistas, e a previsão é de que os termômetros superem a marca dos 40ºC, de acordo com a Climatempo.

Segundo a meteorologia, a onda de calor deve se estender de 14 a 20 de dezembro e atingir principalmente os estados de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, sul de Mato Grosso, parte de Minas Gerais, sul de Tocantins e oeste da Bahia. No caso do estado de São Paulo, apenas as cidades ao norte do estado serão atingidas. A capital e a Grande São Paulo estão fora da zona de atuação da onda de calor.

De acordo com os meteorologistas, essa é a quinta onda de calor consecutiva no país desde agosto deste ano.

Faltando poucos dias para a chegada oficial do verão, o restante do país naturalmente também deve registrar temperaturad mais altas, mas dentro da normalidade para a estação.

Na última onda de calor que atingiu a região sudeste do Brasil, em novembro, a cidade do Rio de Janeiro registrou 42,5ºC e São Paulo, 37,7º, recordes históricos. No auge do calor, o Rio de Janeiro registrou o maior índice de sensação térmica de sua história, com 60ºC.

Desta vez, de acordo com a Climatempo, o calor não será tão intenso a ponto de bater essas marcas históricas.

De acordo com especialistas, os recordes de calor e chuvas intensas no sul do país são efeitos das mudanças climáticas que estão afetando o mundo inteiro.