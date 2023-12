Jovem é morto em assalto após sair da festa do próprio aniversário, no Centro de São Paulo

Jovem de 22 anos foi esfaqueado e morto durante assalto nas proximidades da Estação da Luz, no Centro de SP (Foto ilustrativa - Unsplash)

A Polícia Civil investiga a morte do jovem Henrry Bento Bernardes da Silva, de 22 anos, esfaqueado durante um assalto nas proximidades da Estação da Luz da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), no Centro de São Paulo. O rapaz voltava da própria festa de aniversário, com um grupo de amigos, quando criminosos se aproximaram e exigiram os celulares deles. A vítima acabou sendo esfaqueada e não resistiu.

O caso aconteceu na madrugada de domingo (10). Conforme a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Henrry estava acompanhado de três amigos, quando cinco bandidos os abordaram, por volta das 3h.

Os assaltantes exigiram os celulares dos alvos e a bicicleta que um dos rapazes levava, quando Henrry teria reagido e partido para cima de um dos criminosos. Ele acabou sendo esfaqueado no braço direito e na região do tórax.

A Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada e socorreu a vítima até o Pronto-Socorro de Santana, onde ela recebeu atendimento, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo a SSP-SP, o caso foi registrado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 8º Distrito Policial do Brás. A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança e faz outras diligências para tentar identificar os criminosos. Até a manhã desta segunda-feira (11), ninguém havia sido preso.

