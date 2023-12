250 km/h: Porsche bate com violência e passageiro é arremessado para fora com banco e tudo

Cayke Pelegrino Tavares, de 32 anos, estava no banco do passageiro quando a Porsche dirigido por seu amigo perdeu o controle, capotou e se chocou contra um poste no bairro Estoril, na região oeste de Belo Horizonte, em Minas Gerais, na madrugada desta segunda-feira.

O choque foi tão forte que o carro, avaliado em R$ 800 mil, se reduziu a uma massa de ferro retorcida na rua e o passageiro saiu voando pelo pára-brisa com banco e tudo, morrendo no local.

De acordo com dados da Polícia Militar de Minas Gerais, eles voltavam de uma festa e estavam subindo e descendo a avenida onde ocorreu o acidente, sempre em velocidades muito altas. De acordo com a perícia, o velocímetro parou com o acidente quando marcava 250 km/h e além de peças do carro espalhadas pela avenida, a polícia encontrou uma garrafa de whisky.

Apesar do acidente ter destruído o carro, o motorista foi socorrido consciente e levado às pressas para um hospital em Belo Horizonte. Como o socorro foi feito por uma equipe de emergência, não houve tempo para fazer o teste do bafômetro no local.

Banco da Porsche encontrado na rua (Reprodução/TV Globo)

De acordo com a perícia, o motorista está com a carteira de habilitação vencida desde 2012, mas o carro estava com a documentação em ordem. O nome do proprietário do veículo não foi divulgado, e nem seu atual estado de saúde.

Investigadores da polícia foram enviados ao local para determinar as circunstâncias do acidente que levou à morte de Cayke.