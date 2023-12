Acumulada, Lotofácil paga R$ 4 milhões neste sábado

O sorteio deste sábado da Lotofácil deve pagar um prêmio acumulado estimado em R$ 4 milhões, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

Quem quiser tentar a sorte neste sorteio deve correr para as casas lotéricas até 19h, horário de encerramento das apostas. É possível ainda apostar usando o aplicativo da Caixa.

O sorteio ocorre a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelo Youtube e pelo Facebook.

SORTEIO DE ONTEM

Ontem ninguém levou o prêmio principal da loteria, que acabou acumulado. Na faixa dos 14 acertos, 366 apostas ganharam R$ 1.231,69 e na faixa dos treze, 7512 apostas levaram R$ 30,00.

Os números sorteados ontem foram:

04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24

Quina também acumulou

Apostadores da Quina também ficaram frustrados com o resultado do sorteio desta sexta-feira, quando nenhuma aposta acertou as cinco dezenas e o prêmio continua acumulado.

Para o sorteio de hoje, quem acertar todos os números sorteados pela Caixa pode levar para casa um prêmio de até R$ 3,8 milhões.