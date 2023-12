Resultado da Lotofácil 2974: veja os números sorteados nesta sexta-feira

A Lotofácil sorteia nesta sexta-feira o concurso 2974 e promete pagar a quem acertar as quinze dezenas um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Veja os números sorteados para a Lotofácil desta sexta-feira:

04, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24

GANHADOR DE ONTEM É DE FORTALEZA

Ontem, a Lotofácil saiu para um apostador da cidade de Fortaleza, no Ceará. Ele levou sozinho para casa R$ 1.736.985,49.

Na faixa dos 14 pontos, 182 apostas foram premiadas com R$ 2.001,14 cada e entre as apostas com 13 acertos, 6.573 ganharam valores individuais de R$ 30,00.

Prêmio da Quina para hoje é de R$ 3 milhões

Os apostadores que acertarem a Quina nesta sexta-feira podem levar para casa um prêmio de até R$ 3 milhões, de acordo com a Caixa.

Confira as cinco dezenas da Quina para hoje:

18, 44, 47, 58, 76