Lotofácil desta quinta-feira saiu para um apostador do Ceará

Um único apostador levou para casa vai botar as mãos no dinheiro da Lotofácil sorteada nesta quinta-feira, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal. O sortudo ganhador fez sua aposta em uma casa lotérica de Fortaleza, no Ceará, e vai embolsar R$ 1.736.985,49.

Os números sorteados ontem foram:

01, 02, 04, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25

Na faixa dos 14 pontos, 182 apostas foram premiadas com R$ 2.001,14 cada e entre as apostas com 13 acertos, 6.573 ganharam valores individuais de R$ 30,00.

HOJE

Para o sorteio desta sexta-feira, a loteria promete pagar R$ 1,7 milhão ao apostador que acertar todas as dezenas sorteadas.

O sorteio ocorre a partir das 20h e as apostas devem ser feitas até o encerramento das casas lotéricas, às 19h. A aposta simples custa R$ 3.

Quina acumulou

Na Quina, nenhum apostador acertou as cinco dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal e o prêmio acumulado será disputado no sorteio de hoje, quando o sortudo que acertar a loteria pode levar para casa R$ 3 milhões.