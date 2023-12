VÍDEOS: Ônibus e veículos são queimados após rebaixamento do Santos no Campeonato Brasileiro

Revoltados com rebaixamento do Santos, torcedores queimaram veículos e promoveram quebra-quebra no litoral (Reprodução/Twitter)

A derrota do Santos para o Fortaleza por 2 a 1, que rebaixou a equipe paulista para a Série B do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira (6), resultou em uma verdadeira revolta entre os torcedores. Pelos menos seis ônibus, quatro carros e até uma ambulância foram queimados após o fim da partida na Vila Belmiro, no litoral de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos em chamas (assista abaixo).

A segurança tinha sido reforçada na Vila Belmiro pela Polícia Militar, mas, ainda assim, antes mesmo do fim da partida, torcedores começaram a atirar pedras, coquetéis molotov e outros objetos nas proximidades do estádio. Os PMs reagiram com bombas de efeito moral e gás de pimenta e solicitaram apoio de helicópteros e da cavalaria.

Durante a confusão, 11 policiais ficaram feridos e duas viaturas foram danificadas, segundo reportagem do site G1. A Polícia Civil instaurou um inquérito para tentar identificar os responsáveis.

O jogador do Santos Steven Mendoza, que deixou seu carro estacionado nas proximidades do estádio, foi um dos que somou prejuízos por conta dos ataques. O veículos dele está entre os que foram queimados.

Vandalismo

Os torcedores revoltados com o rebaixamento também partiram para violência dentro do estádio. Além de vandalizarem cadeiras, eles arremessaram vários objetos contra o gramado. As paredes do Centro de Treinamento também foram pichadas.

Na manhã desta quinta-feira (7), moradores da região ainda sofriam os transtornos causados pelo quebra-quebra. As chamas ateadas aos veículos acabaram danificando a fiação pública, deixando algumas áreas sem energia elétrica e internet. As equipes das empresas responsáveis trabalham nos reparos.

