Vídeo mostra mulher ateando fogo contra homem na Zona Norte do RJ; imagens são fortes

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram o momento em que uma mulher ateou fogo contra um homem, no bairro Jardim América, na Zona Norte do Rio de Janeiro (assista abaixo). A vítima foi socorrida em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Não há informações sobre a prisão da suspeita.

O caso aconteceu na madrugada da última segunda-feira (4), na Rua Cari Levi. O vídeo que circula nas redes sociais mostra quando a mulher entra no local com uma garrafa nas mãos. Ela caminha direto na direção do homem, que estava sentado em uma mesa. Eles parecem trocar algumas palavras, enquanto ela passa a jogar o líquido contra ele. Na sequência, usou um isqueiro para atear o fogo contra o alvo.

Conforme reportagem do jornal “Extra”, conhecidos relataram que os dois seriam marido e mulher, mas não há confirmação oficial a respeito da ligação entre a vítima e a agressora.

O Corpo de Bombeiros confirmou que foi acionado para a ocorrência e que prestou socorro ao homem, que tem 50 anos. Ele foi levado ao hospital, onde permanece internado. Não há outros detalhes sobre o estado de saúde dele.

Já a Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência, assim como a Polícia Civil.

