VÍDEO: Jovem que quase quase morreu ao cheirar pimenta volta a ser internada para exames

A trancista Thais Medeiros de Oliveira, de 26 anos, que teve uma crise grave de asma ao cheirar uma pimenta e quase morreu, em Goiás, voltou a ser internada na quarta-feira (6). Segundo a mãe dela, Adriana Medeiros, a medida já estava programada para que a filha passe por exames. Os médicos precisam saber como está uma infecção que ela tem nos ossos, chamada osteomielite.

“A Thais está internada, mas não é nada grave. Ela veio passar por exames por questão da osteomielite dela. Está sendo bem cuidada, foi bem recebida. Ela vai passar por alguns exames para saber como estão as infecções e vamos lutar, eu e as filhas dela, nossa família lá em casa”, disse a mãe, em postagem nas redes sociais (assista abaixo).

Adriana ressaltou que a filha deve ter alta médica em alguns dias e voltou a agradecer pelo apoio que tem recebido para os cuidados com a trancista.

“Como vocês sabem, sem vocês eu não conseguiria chegar até aqui. Continuo cuidando da minha filha com resiliência, cuidado, porque eu tenho que ter esse cuidado. Vou continuar acreditando no lá de cima, em dias melhores. Esse final de ano não é muito fácil para a gente, vai ser meio complicado, mas quero que vocês saibam que sou grata a cada um de vocês”, ressaltou.

Nesta semana, Adriana postou um vídeo no qual Antonella, uma das filhas de Thais, cuidava da mãe. Ao ser questionada se gosta da genitora, a menina respondeu:: “Sim, amo muito”, enquanto continuava a passar um pano em seu rosto, com todo carinho.

Alerta de golpe

Enquanto a família segue cuidando da trancista, também enfrenta muitos aborrecimentos. Nesta semana, Adriana denunciou que a imagem da filha está sendo usada em um golpe de uma suposta seleção para programa de jovem aprendiz e a logomarca de uma rede atacadista.

“Gente tomem cuidado com os golpes, infelizmente as pessoas de má índole esta usando a imagem da Thais para aplicar golpes na Internet. Fiquem atentos, não temos nenhum tipo de relação com esse tipo de negócio e muito menos com esse tipo de pessoas”, escreveu Adriana em postagem no Instagram.

Procurado pela reportagem, o Atacadão lamentou o caso e ressaltou que os comunicados da rede atacadista são divulgados por meio dos canais oficiais da empresa.

“Lamentamos a associação da imagem da jovem a um processo seletivo inexistente. Reforçamos que todos os comunicados do Atacadão são divulgados por meio de nossas redes sociais”, diz a nota.

Reação à pimenta

A trancista passou mal na tarde do último dia 17 de fevereiro durante um almoço na casa do namorado. O rapaz contou que ela cheirou a pimenta e, em seguida, começou a “perder as forças”. Ela foi levada às pressas até o Hospital Evangélico Goiano (HEG), onde foi constatado que sofreu um edema cerebral.

Ao chegar no hospital, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória, quando ficou cerca de sete minutos sem pulso e 15 minutos sem oxigênio. Assim, ela foi sedada e intubada para evitar danos cerebrais. Depois, foi transferida para a Santa Casa de Anápolis, onde ficou na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Depois, foi transferida para um quarto, onde seguiu sua recuperação. No entanto, o diretor técnico da Santa Casa de Anápolis, Murilo Carlos Santana, ressaltou que o quadro dela era delicado.

Os médicos acreditam que a jovem sofreu uma crise de grave de asma ao cheirar a pimenta e, por conta da baixa circulação de oxigênio no cérebro, teve danos neurológicos. O condimento teria sido o gatilho.

A mãe da jovem havia dito que a filha sofria com bronquite desde que ficou grávida, mas ninguém sabia que ela poderia ter alguma reação à pimenta.

A trancista completou 26 anos no último dia 7 de setembro. Após meses de internação e várias idas e vindas ao hospital, ela pôde celebrar o aniversário ao lado da família. Desde então, seguia na UTI domiciliar e também passa por um tratamento chamado neuromodulação.

LEIA TAMBÉM: