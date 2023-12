São Paulo vive outro dia quente e abafado, mas frente fria se aproxima do estado

O paulistano vive mais um dia quente e abafado nesta quinta-feira, segundo a Climatempo, com expectativa do calor bater na casa dos 33ºC durante a tarde, mas para quem não aguenta mais dormir com o ventilador ligado uma boa notícia: uma frente fria se aproxima do sudeste nesta sexta-feira, diminuindo a temperatura em todo estado.

Um sistema pré-frontal, com circulação de ventos e umidade vinda do norte, deve favorecer a formação de nuvens carregadas e a cidade de São Paulo, o sul do estado e o litoral estão sob alerta para temporais, com previsão de chuva volumosa, trovoadas e rajadas de ventos fortes.

Já na sexta-feira, a chegada da frente fria traz ainda mais instabilidade e chuvas para todo o estado, com alerta para altos volumes acumulados, que podem causar enchentes e alagamentos. A temperatura máxima cai para 28ºC no decorrer do dia e no sábado, para 22ºC. Nesta sexta-feira ocorre também um fenômeno chamado mínima invertida, onde a temperatura mínima deve ocorrer de noite, e não de madrugada. São esperados 19ºC.

O sábado deve ser marcado pelo dia nublado e chuva durante praticamente todo o dia. A máxima na cidade de São Paulo não deve passar dos 22ºC.

O domingo dever ser muito parecido com o sábado, nublado e chuvoso em todos os períodos do dia, com intervalos de sol à tarde. A máxima prevista é de 25ºC.

Ciclone extratropical A formação da frente fria no sul do país vira nesta sexta-feira junto com um ciclone extratropical, mas este deve se formar em alto-mar e não terá influencia direta sobre o sul do Brasil, de acordo com os meteorologistas.