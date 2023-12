Saiba quem é a argentina morta a facadas em praia de Búzios; homem foi preso em flagrante pelo crime

A Polícia Civil investiga a morte da argentina Florencia Aranguren, de 31 anos, achada sem vida em uma trilha que dá acesso à praia de José Gonçalves, na cidade de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro. A vítima passeava com seu cachorro, quando foi atacada e esfaqueada. O animal foi deixado ao lado do corpo, preso à coleira e sujo de sangue. Ele reagiu ao ver um homem, que acabou preso em flagrante pelo homicídio.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (6). Segundo a investigação, Florencia tinha se mudado há apenas três dias para Búzios. Naquela data, estava passeando com seu cachorro, chamado “Tronco”, quando foi assassinada. Um morador que caminhava pela trilha encontrou o corpo e acionou a polícia.

Ao analisar imagens de câmeras de segurança da região, a polícia identificou um suspeito que estava de bicicleta e seguiu na trilha logo depois da argentina. O homem acabou preso poucas horas após o crime em um condomínio nas proximidades. No momento em que foi capturado, tentava lavar manchas de sangue do corpo.

A polícia diz que foram realizados exames periciais, que confirmaram a autoria do crime. O homem apresentava vários arranhões em seu corpo, marcas de luta corporal, além de sangue na cueca. Após ser preso, ele foi levado até a cena do crime, onde um guarda municipal especialista no trabalho com cães o mostrou ao cachorro da vítima, que ficou nervoso e começou a reagir contra ele.

A identidade do suspeito não foi revelada, mas, segundo a corporação, ele tem 32 anos e já possui antecedentes criminais pelos crimes de furto e lesão corporal.

O caso foi registrado como homicídio e segue em investigação na 127ª Delegacia de Polícia, em Búzios.

Câmera registrou argentina e seu cão seguindo por trilha e, logo depois, o suspeito em uma bicicleta (Reprodução/Folha de Búzios)

Quem era a argentina?

Florencia estava em Búzios, onde pretendia morar, há apenas três dias, segundo relato de amigos. Naquela manhã, decidiu passear com o cachorro, quando foi morta.

Nas suas redes sociais, ela dizia ser fã de rock e arte surrealista, sendo que postou imagens de alguns dos desenhos que produzia. Ela também aparecia fazendo acrobacias.

Um dia antes de ser assassinada, ela esteve em uma clínica veterinária com seu cachorro. Karoline Brasil, dona do estabelecimento, contou ao jornal “O Globo” que ela demonstrou muito carinho com o animal e faria um retorno na quarta-feira.

“Quando hoje de manhã vi a foto do cachorrinho ao lado do corpo na internet, logo escrevi para a amiga dela, que mora perto da Praia da Tartaruga. A amiga, que era considerada irmã, era o contato dela no Brasil. Pedi autorização para entregar o cãozinho à família. Ela voltaria hoje novamente para tratar o bichinho. Ontem ela foi lá, o cachorro fez os testes de Dirofilariose Canina (também conhecida como “verme no coração”). Os testes deram negativo. Então, hoje ela retornaria para que o cão tomasse injeção. Quando cheguei à clínica, soube que alguém tinha atacado uma moça no bairro. É impossível não se comover”, lamentou.

Segundo a polícia, apesar de ter sido achado ao lado do corpo da dona todo ensanguentado, Tronco não estava ferido. Agora, ele está sob os cuidados de uma amiga de Florencia.

