Lotofácil 2972: veja de onde são os três ganhadores desta quarta-feira

Três sortudos vão dividir o prêmio do concurso 2972 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira, e cada um deles vai levar para casa R$ 524.738,44, de acordo com dados da Caixa Econômica Federal.

As apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Fátima, na Bahia, Natal, no Rio Grande do Norte, e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Os números sorteados nesta quarta-feira foram:

03, 04, 05, 06, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 25

Na faixa dos quatorze números, 295 apostas foram premiadas com R$ 1.598,43 cada uma. Já 8.737 apostas acertaram treze números e cada uma delas ganhou R$ 30.

SORTEIO DE HOJE

A loteria retoma hoje seu sorteio diário e deve pagar a quem acertar as 15 dezenas um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

As apostas devem ser feitas até 19h. A aposta simples custa R$ 3.

O sorteio pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Quina acumulou em R$ 2,2 milhões

Nenhum apostador da Quina levou o prêmio desta quarta-feira para casa e a loteria retorna nesta quinta-feira e promete pagar ao sortudo que acertar as cinco dezenas o prêmio de R$ 2,2 milhões.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até 19h nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa.