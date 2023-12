Ex-pastor é preso suspeito por roubos a igrejas no DF; vídeo mostra crime depois que ele pediu oração

A Polícia Civil prendeu um ex-pastor suspeito por uma série de assaltos contra igrejas evangélicas, no Distrito Federal. O homem de 40 anos, que não teve a identidade revelada, foi flagrado pelas câmeras de segurança de um templo religioso no momento em que cometeu um dos crimes (veja abaixo). Segundo a investigação, em um dos roubos ele fugiu levando R$ 75 mil.

⏯️ Ex-pastor é preso após assaltar igrejas evangélicas no DF.



Em uma das ocasiões, ele se passou por fiel, depositou envelope em cofre de doações e rendeu o pastor no Gama.



Leia na coluna de @mirelle_ap & @carloscarone78: https://t.co/jJR6Bdoel2 pic.twitter.com/78aX9KY9Gh — Metrópoles (@Metropoles) December 7, 2023

A prisão do ex-pastor ocorreu na quarta-feira (6), quando a polícia deflagrou uma operação batizada como “Santa Ceia”. O homem teve o mandado de prisão cumprido por agentes da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), enquanto estava na cidade de Valparaíso de Goiás, que fica no Entorno do Distrito Federal.

Conforme a polícia, ele cometeu vários assaltos entre julho e agosto deste ano, nas cidades de Santa Maria, Gama e Recanto das Emas. Os crimes começaram depois que ele foi expulso da igreja em que atuava como pastor.

No vídeo que flagrou um dos assaltos, o homem entrou na igreja e se passou por um fiel. Ele fez uma oferta em dinheiro e recebeu uma oração de um pastor que estava no local. Logo depois, ele pediu para ir ao banheiro e anunciou o assalto. Armado, ameaçou a vítima e exigiu ser levado até o cofre.

A polícia diz que, além de dinheiro, ele fugiu levando celulares, perfumes, além de outros objetos que estavam em um escritório.

Ainda segundo a corporação, o ex-pastor, que tinha antecedentes criminais por roubos cometidos no Distrito Federal e em São Paulo, estava foragido da Justiça. Nesse período, ele atuou em filiais de uma igreja evangélica em Taguatinga e na cidade goiana de Céu Azul.

LEIA TAMBÉM: