Vídeos: tempestade arrasta carros e arranca asfalto de avenida principal de Uberlândia

Dezenas de vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a cidade de Uberlândia enfrentando uma forte tempestade na tarde desta terça-feira que deixou uma das principais avenidas da cidade completamente submersa e levou caos aos moradores.

A força da enxurrada foi tão intensa que arrancou placas do asfalto e arrastou tudo que tinha em sua frente, inclusive os carros que estavam estacionados.

Toda a região central da cidade ficou sem energia durante a tempestade, incluindo o terminal rodoviário urbano.

VEJA VÍDEOS POSTADOS POR MORADORES:

Uberlândia segue com zero estrutura para uma chuva kkk foda viu pic.twitter.com/uRq5kgpgEh — Rob (@Robercto) December 5, 2023

UBERLÂNDIA / MG COMPLETAMENTE TOMADA PELA ÁGUA pic.twitter.com/FX1dMSSnRR — Tuca (Arthur) (@tucabr54) December 5, 2023

Chuva em Uberlândia e na Rondon Pacheco infelizmente mais um vai perdendo seu veículo... pic.twitter.com/qia6yA5W6L — Guilherme ⚡ (@_GuiQueiroz19) December 5, 2023

Após a chuva, vem os estragos. Os asfalto foi embora na Rondon Pacheco em Uberlândia... pic.twitter.com/LJcF65i1zX — Guilherme ⚡ (@_GuiQueiroz19) December 5, 2023

Toda a região estava sob alerta amarelo para tempestade, emitido pela Defesa Civil de Minas Gerais, mas com o decorrer da chuva o alerta evoluiu para o laranja e depois para o vermelho, onde o risco de danos de mortes de pessoas é extremamente alto.

FORTE CHUVA EM UBERLÂNDIA! MUITOS ESTRAGOS NA RONDON E PELA CIDADE. Toda vez é a mesma história! Falta gestão. Falta vontade de resolver os problemas de forma eficiente. Falta uma real preocupação com o povo. Não se trata só de prejuízos materiais. São vidas colocadas em risco! pic.twitter.com/5MaZzULyXG — Cláudia Guerra (@claudiaguerramg) December 6, 2023

Definitivamente, Uberlândia não tem estrutura pra chuva pic.twitter.com/G8WLq8DO63 — ary (@arfssoares) December 5, 2023

sempre que cai essas chuva maluca em Uberlândia eu lembro desse vídeo



pic.twitter.com/6uVJl9WOqY — nini (@NiniFilho_) December 6, 2023

Apesar do caos que ficou a cidade após as águas baixarem, não há notícias de vítimas, de acordo com o Corpo de Bombeiros local.

O prefeito da cidade, Odelmo Leão, publicou um comunicado oficial nas redes sociais:

“Após as duas tempestades que atingiram gravemente nossa cidade, informo que todas as nossas equipes e secretarias já estão nas ruas, seguindo o Plano de Emergência Pluviométrico. Poucas vezes na história passamos por uma chuva como essa, mas já estamos trabalhando para superar isso com vocês”, disse.