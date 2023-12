Lotofácil será dividida entre três ganhadores, um deles é de SP

Três sortudos vão dividir a bolada de R$ 13 milhões sorteada pela Lotofácil nesta terça-feira e um dos felizardos fez a aposta na cidade de São Paulo. Os outros dois ganhadores são de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais, e Boa Vista, em Roraima.

Os três ganhadores vão levar para casa, cada um, a quantia de R$ 4.202.372,70. O número de apostadores que quase entrou nessa divisão também foi grande. São as apostas que fizeram 14 pontos, 662 no total, e cada uma delas ganhou R$ 1.618,98. Na faixa dos treze acertos, 25.642 apostas ganharam prêmios individuais de R$ 30.

Os números sorteados nesta terça-feira foram:

01, 02, 04, 05, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 25

Sorteio de Hoje

Hoje tem sorteio da Lotofácil também, embora o prêmio seja bem menor do que o pago ontem. O apostador que acertar as quinze dezenas da loteria pode levar para casa R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa.

As apostas devem ser feitas até 19h. É possível apostar diretamente nas casas lotéricas ou pelo aplicativo Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Quina acumulou

A Quina não teve ganhadores na faixa principal de premiação no sorteio desta terça-feira. A loteria retoma o sorteio hoje e promete pagar a quem acertar as cinco dezenas o valor de R$ 1,4 milhão.

Os números sorteados ontem foram:

28, 30, 42, 50, 78