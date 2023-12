Justiça decreta prisão temporária de jogador suspeito por matar namorado da ex e estuprá-la

A Justiça decretou a prisão temporária do jogador de futebol Carlos Guilherme Santos de Oliveira, de 27 anos, mais conhecido como “Carlinhos”, suspeito de matar o atual companheiro de sua ex-mulher, em Jandira, na Grande São Paulo. O atleta, que foi contratado há menos de um mês pelo Esporte Clube Taubaté, como reforço para o Campeonato Paulista da Série A2, é procurado desde o último domingo (3), data do crime, mas ainda não foi encontrado. A defesa afirmou, em entrevista ao “Jornal Vanguarda”, que ele deverá se entregar em breve.

A decretação da prisão foi feita pelo juiz André Luiz Tomasi de Queiroz, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jandira, destacando que há fortes indícios do envolvimento do jogador nos crimes.

“Faz-se necessária a custódia temporária do investigado, para a conclusão do inquérito, em razão da dificuldade de obter depoimentos isentos de temor, o que dificulta o alcance da verdade real. Há indícios de autoria, considerando o depoimento de uma das vítimas, ao reconhecer seu ex-companheiro”, escreveu o magistrado na decisão.

“Como bem corroborado pelo Ministério Público, remanescem importantes diligências para conclusão da investigação, especialmente a oitiva do investigado, considerando este ter se evadido do local do crime, bem como a conclusão dos exames periciais e oitivas de demais testemunhas”, ressaltou o juiz.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os crimes foram cometidos na manhã de domingo (3). O jogador teria invadido a casa da ex-mulher com uma faca e uma marreta e matado o atual namorado dela. Antes de fugir, ainda teria passado horas violentando a ex-companheira, que tem 23 anos.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, mas, quando os agentes chegaram ao local, o jogador já tinha fugido. A mulher foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Jandira. Depois, passou por exame de corpo de delito. Já o namorado dela estava sem vida.

A mulher contou à polícia que manteve um relacionamento com Carlinhos por oito anos e eles tiveram dois filhos. Porém, nesse período, foi vítima de agressões, que nunca chegaram a ser denunciadas. Eles estavam separados havia duas semanas.

O caso foi registrado como homicídio, estupro e sequestro e cárcere privado.

Suspenso do clube

Em nota, o Esporte Clube Taubaté informou que soube do caso pela imprensa e que ainda não conseguiu contato com seu jogador. Enquanto isso, a direção “acompanha o caso, que está sendo apurado pelas autoridades competentes, e preventivamente suspende as atividades do atleta no clube”.

