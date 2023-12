IPVA 2024: calendário de pagamento em São Paulo começa em 11 de janeiro

O pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2024 começa a ser pago em 11 de janeiro em todo o estado de São Paulo.

Assim como nos anos anteriores, o contribuinte poderá pagar o imposto em cota única em janeiro com desconto de 3%, integral em fevereiro sem desconto ou parcelamento em até cinco vezes, com a primeira parcela vencendo em janeiro, seguindo o final da placa do veículo.

Para pagar o IPVA basta o proprietário dirigir-se ao banco munido do número do Renavam. É possível pagar diretamente nos terminais de autoatendimento, pela internet, nas casas lotéricas e com cartão de crédito nas empresas credenciadas pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo.

Neste ano, o imposto poderá ser pago também por Pix, permitindo o recolhimento por QR Code de forma rápida e facilitada, segundo a Secretaria da Fazenda. Para efetuar o pagamento neste modelo, o proprietário deve entrar na página do IPVA no portal da Sefaz-sp (clique aqui), informar os dados do veículo e gerar um QR Code, que tem validade de 15 minutos. Se o contribuinte não efetuar o pagamento neste prazo, deverá gerar outro QR Code.

IPVA 2024 (Sefaz-SP)

Segundo a Sefaz-SP, a tabela de valores venais dos veículos usada como parâmetro para o cálculo do IPVA 2024, com marca, modelo e versões de milhares de carros, deve ser publicada nos próximos dias.

Neste ano, quem quiser terá também a oportunidade de antecipar o licenciamento anual de 2024, mas para isso deverá estar com todos os débitos do veículo devidamente quitados, inclusive o IPVA 2024 e multas de trânsito.