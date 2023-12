VÍDEO: Grupo vandaliza unidade do McDonald’s no Centro de SP após confusão com entregadores

Unidade do McDonald's é atacada no Centro de São Paulo (Reprodução/Instagram)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um grupo vandaliza uma unidade do McDonald’s que fica na Avenida Ipiranga, no Centro de São Paulo. O ataque ocorreu na noite de segunda-feira (4) e teria sido motivado por uma confusão de funcionários com entregadores. As imagens mostram que havia policiais militares nas proximidades, que assistiam sem reagir (veja o vídeo abaixo).

O caso ocorreu quando a unidade ainda estava em funcionamento. Segundo a polícia, houve uma confusão entre funcionários da lanchonete e entregadores que trabalham para aplicativos de entrega de comida. Assim, alguns deles passaram a jogar pedras e causar outros danos ao estabelecimento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que dois policiais militares que estavam nas proximidades da lanchonete solicitaram reforço, já que não tinham “equipamento de menor potencial ofensivo para controlar o tumulto” e pelo fato dos agressores “estarem em maior número”.

A SSP-SP destacou, ainda, que os PMs fizeram a proteção das pessoas que se abrigaram nas proximidades “para não serem atingidas por objetos lançados” pelos vândalos. Assim que o reforço policial chegou, os agressores se dispersaram em suas motocicletas.

O McDonald’s foi procurado, mas ainda não se pronunciou sobre o assunto. Até a manhã desta terça-feira (5), não havia sido registrado um boletim de ocorrência sobre o ataque.

