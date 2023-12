Saiba quem é o jogador de futebol suspeito de estuprar a ex-mulher e matar atual namorado dela

A Polícia Civil procura o jogador de futebol Carlos Guilherme Santos de Oliveira, de 27 anos, mais conhecido como “Carlinhos”, suspeito de matar o atual companheiro de sua ex-mulher, em Jandira, na Grande São Paulo. Conforme a investigação, ele ainda teria estuprado a ex-companheira após invadir a casa dela. O atleta foi contratado há menos de um mês pelo Esporte Clube Taubaté, como reforço para o Campeonato Paulista da Série A2.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os crimes foram cometidos na manhã de domingo (3). O jogador invadiu a casa da ex-mulher com uma faca e uma marreta e matou o atual namorado dela. Antes de fugir, ainda teria passado horas violentando a ex-companheira, que tem 23 anos.

A Polícia Militar foi acionada pela vítima, mas, quando os agentes chegaram ao local, o jogador já tinha fugido. A mulher foi socorrida e levada à Unidade de Pronto Atendimento de Jandira. Depois, passou por exame de corpo de delito. Já o namorado dela estava sem vida.

A mulher contou à polícia que manteve um relacionamento com Carlinhos por oito anos e eles tiveram dois filhos. Porém, nesse período, foi vítima de agressões, que nunca chegaram a ser denunciadas. Eles estavam separados havia duas semanas.

A polícia faz buscas pelo jogador, mas, até a manhã desta terça-feira (5), ele ainda não tinha sido localizado. O caso foi registrado como homicídio, estupro e sequestro e cárcere privado.

Suspenso do clube

Em nota, o Esporte Clube Taubaté informou que soube do caso pela imprensa e que ainda não conseguiu contato com seu jogador. Enquanto isso, a direção “acompanha o caso, que está sendo apurado pelas autoridades competentes, e preventivamente suspende as atividades do atleta no clube”.

