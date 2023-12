Estado de São Paulo tem alerta para temporal nesta terça-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para temporal nesta terça-feira para as regiões oeste, norte e centro do estado de São Paulo, o que não inclui a capital e região metropolitana. O alerta prevê chuvas fortes e rajadas de vento de 71 km/h a 90 km/h e inclui i sul de Minas e o interior do estado do Rio de Janeiro.

Para as regiões sul e leste do estado, o Inmet emitiu um estado de ‘Atenção para chuva moderada e forte’ com raios e rajadas de vento de 51 km¹h a 70 km/h, o que inclui a Capital e a Grande São Paulo, mas não a região do litoral.

De acordo com a meteorologia, o ar quente e úmido predomina sobre toda a região sudeste nesta terça-feira, favorecendo o surgimento de nuvens carregadas com potencial para chuva forte em grande parte da região.

Apesar da previsão de chuva, os termômetros continuam subindo nos próximos dias. Hoje, a máxima prevista é de 29ºC, mas na quarta e quinta-feira a temperatura prevista deve atingir a casa dos 31ºC.

Na sexta-feira e no sábado, a chegada de uma nova frente fria começa a arrefecer o calor, Na sexta, os termômetros caem para 27ºC e no sábado, para 23ºC. O fim de semana será mais frio, nublado e com períodos de chuva, de acordo com a meteorologia.