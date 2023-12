Acumulada, Lotofácil sobe prêmio para R$ 13 milhões

A Lotofácil, loteria ‘mais fácil do Brasil’ também tem seus sorteios acumulados, vez ou outra, e foi o que ocorreu nesta segunda-feira, quando mais uma vez o sorteio não teve ganhadores na faixa principal de premiação.

Com isso, o prêmio acumulado para o sorteio desta terça-feira deve pagar a quem acertar as quinze dezenas sorteadas um prêmio estimado em R$ 13 milhões, de acordo com cálculos da Caixa Econômica Federal.

Mas, para participar, é preciso ficar atento. O horário de encerramento das apostas é 19h. Elas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

Como foi o sorteio de ontem

Ninguém acertou as quinze dezenas sorteadas ontem, mas 482 apostadores acertaram 14 números e cada um deles vai levar para casa R$ 1.505,10. Na faixa dos treze acertos, 18.989 apostas vão ganhar, cada uma, R$ 30,00.

Os números sorteados nesta segunda-feira foram:

01, 02, 03, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25

Quina saiu para apostador de Pelotas, no RS

Um único apostador da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, foi o ganhador do prêmio da Quina no sorteio desta segunda-feira. O felizardo vai levar para casa R$ 6.607.910,31.

Os números sorteados da Quina foram:

04, 08, 34, 59, 75