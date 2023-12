Jovem é presa em flagrante após sequestrar bebê de três meses, no Centro de São Paulo

A Polícia Militar prendeu uma jovem de 27 anos, em flagrante, após ela sequestrar um bebê de três meses, no Brás, na região central de São Paulo. Ela era vizinha da mãe e estava responsável por cuidar da menina, mas sumiu sem avisar para onde tinha ido. Após uma denúncia sobre o sequestro, os agentes encontraram a suspeita e a criança na manhã de domingo (3).

Em depoimento à polícia, a mãe contou que, no sábado (2), deixou os filhos com a jovem, enquanto saiu de casa para fazer compras. Porém, foi avisada por uma conhecida de que a garota tiha saído de casa com a bebê. Assim, ela retornou ao local e ela estava sentada na frente do imóvel, com a menina nos braços.

A mãe, então, voltou às compras. Porém, horas depois, quando voltou novamente, a mulher relatou que encontrou a casa toda revirada e alguns pertences da bebê tinham sumido, como a mamadeira, fraldas, além da Certidão de Nascimento. A genitora diz que fez buscas pela jovem nas proximidades, mas não a encontrou mais.

Em seguida, a mãe procurou a delegacia e prestou uma queixa sobre sequestro. As buscas passaram a ser realizadas e uma denúncia apontou sobre o paradeiro de uma jovem em atitude suspeita, que levava um bebê, na Avenida Alcântara Machado, no Brás. Os policiais foram até o local, e encontraram as duas.

A jovem e a criança foram levadas para o 8º Distrito Policial do Belenzinho, onde o caso foi registrado como sequestro qualificado contra menor de 18 anos, na modalidade consumada, e cárcere privado. A jovem foi autuada em flagrante e aguarda por audiência de custódia.

Conforme a polícia, a bebê estava ilesa e foi devolvida à mãe. Ao ser questionada sobre os motivos de ter sequestrado a menina, a jovem permaneceu calada. Em consulta ao sistema, os agentes descobriram que ela tinha um mandado de prisão em aberto.