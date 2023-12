Hoje tem Lotofácil de R$ 7,5 milhões

Amantes da Lotofácil disputam nesta segunda-feira um prêmio acumulado. Quem acertar as quinze dezenas da loteria pode levar para casa a bagatela de R$ 7,5 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Quem pretender disputar esse sorteio tem que fazer suas apostas até o encerramento das casas lotéricas, às 19h, ou usar o aplicativo da Caixa. A aposta simples da Lotofácil custa R$ 3.

Quem quiser dar uma forcinha para a sorte pode optar por preencher mais de 15 números no volante. O máximo são 20, mas o preço da aposta sobe consideravelmente com cada número a mais marcado.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais de Youtube e Facebook da Caixa.

SORTEIO DE SÁBADO

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas sorteadas no sorteio de sábado, mas 195 apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.621,61. Na faixa dos 13 acertos, 7.115 apostas receberam, cada uma, R$ 30.

Quina também está acumulada

O sorteio da Quina desta segunda-feira também está acumulado e o apostador com a sorte necessária para acertar as cinco dezenas pode levar para casa R$ 6,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e assim como as demais loterias deve ser feita até 19h nas casas lotéricas. O sorteio ocorre a partir das 20h, juntamente com as outras loterias.