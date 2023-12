Dia começa ensolarado, mas São Paulo deve ter uma semana chuvosa

A segunda-feira começou com sol em toda região metropolitana de São Paulo, mas a previsão da Climatempo é que o estado todo receba chuvas com mais intensidade durante toda a semana.

Segundo a meteorologia, a circulação de ventos sobre o estado vai ajudar na formação de nuvens carregadas e a chuva pode começar já na manhã desta segunda-feira em algumas cidades do interior por meio de pancadas isoladas com alto volume de chuva e fortes rajadas de ventos de até 70 km/h.

Na capital paulista, a chuva deve chegar no final da tarde e à noite. Apesar da previsão, o calor continua durante todo o dia.

Já na terça-feira a previsão de chuva se intensifica em todo estado e pode ocorrer em qualquer horário do dia, intercalando com momentos de sol. Segundo a Climatempo, grandes volumes de água são esperados neste dia, com possibilidade de alagamentos em alguns locais.

O cenário se repete na quarta e na quinta-feira, mas com pancadas concentradas mais no final da tarde e à noite.

A temperatura permanece alta, na média dos 30ºC durante toda a semana, com pequenas variações, exceto na sexta-feira, quando os termômetros caem para 23ºC, quando uma frente fria atravessa o estado, trazendo baixas temperaturas e ainda mais chuva.