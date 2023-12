Apostou na Lotofácil? Confira o resultado desta segunda-feira do sorteio

Apostadores que tentaram a sorte no concurso 2970 da Lotofácil nesta segunda-feira podem levar para casa uma bolada de dinheiro acumulado no prêmio. São R$ 7,5 milhões em jogo neste sorteio.

Confira as quinze dezenas sorteadas nesta segunda-feira para a Lotofácil:

01, 02, 03, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22, 25

SORTEIO DE SÁBADO

Nenhum apostador acertou as quinze dezenas sorteadas no sorteio de sábado, mas 195 apostas acertaram 14 números e cada uma delas ganhou R$ 1.621,61. Na faixa dos 13 acertos, 7.115 apostas receberam, cada uma, R$ 30.

Hoje também tem Quina

O sorteio da Quina desta segunda-feira também está acumulado e o apostador com a sorte necessária para acertar as cinco dezenas pode levar para casa R$ 6,8 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Quina desta segunda-feira:

04, 08, 34, 59, 75