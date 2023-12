Saiba quem é o professor universitário que foi morto em tentativa de assalto na Zona Sul de SP

A Polícia Civil investiga a morte do professor universitário Nilson Salvetti, de 66 anos, que foi baleado por criminosos armados que queriam seu carro, no Jardim Mirante, na Zona Sul de São Paulo. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O homem estava acompanhado por uma amiga, que escapou ilesa.

O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (29), na Rua Vitalina Grassman, nas proximidades da estação Giovanni Gronchi, da Linha 5-Lilás de Metrô. De acordo com o boletim de ocorrência, o professor estava com a amiga no próprio carro, quando estacionou na via pública. A moça tinha chamado um veículo de aplicativo para seguir viagem e os dois aguardavam a chegada do condutor.

Foi quando, por volta 15h30, três criminosos armados passaram pelo local. Pouco depois, eles retornaram correndo na direção do veículo, já anunciando o assalto. Nesse momento o professor universitário tentou dar ré para fugir, mas acabou sendo baleado. Depois dos tiros, os bandidos fugiram sem levar nada.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que Salvetti foi socorrido para o Hospital Campo Limpo, mas não resistiu aos ferimentos. Já a amiga dele não se feriu.

O caso é investigado como latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no 11º Distrito Policial de Santo Amaro. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança e realizou outras perícias para tentar identificar os criminosos.

Quem era a vítima?

Doutor em Informática e Gestão do Conhecimento, Salvetti trabalhava como docente na universidade Uninove, onde também coordenava cursos de informática. Além disso, ele também prestava serviços de consultoria em tecnologia.

Em nota, a universidade lamentou a perda do professor e cobrou a devida investigação das autoridades.

”A Universidade Nove de Julho vem manifestar estarrecimento e indignação pela morte de professor tão estimado. Neste momento de dor e luto, presta condolências e todo apoio cabível à família. Seguimos estarrecidos e esperamos que os órgãos competentes agilizem diligências para que todas as medidas necessárias incorram na produção de Justiça. Ensejamos que neste momento de dor que a privacidade da família seja preservada”, diz o texto.

