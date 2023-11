VÍDEO: Sacola esquecida em aeroporto causa alerta de bomba em Fortaleza; conteúdo surpreende

Sacola com calcinhas esquecida em aeroporto causa alerta de bomba, em Fortaleza, no Ceará (Reprodução/Twitter)

A influenciadora Scarletth O’Hara contou que passou por uma situação inusitada ao levar um irmão para pegar um voo no Aeroporto de Fortaleza, no Ceará. A mãe dela entregou uma sacola com calcinhas para a neta, que ficou sob os cuidados do marido da jovem. Porém, ele esqueceu o pacote na praça de alimentação, causando um alerta de bomba. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando os seguranças analisavam a sacola (assista abaixo).

Mulher e essa pobi que deixou um saco de calcinha na mesa do aeroporto de fortaleza e a segurança foi investigar achando que era uma bomba! pic.twitter.com/GIIQzurR6Z — Fortaleza Ordinária (@fortalordinaria) November 30, 2023

O caso aconteceu no último sábado (25). No vídeo, Scarletth conta que chegou a alertar os seguranças sobre o conteúdo da sacola, mas eles disseram que precisavam realizar o protocolo anti-bombas e o pacote so foi devolvido aos donos após passar pelo equipamento de raio-x.

“Gente, só comigo acontecem certas coisas. Minha mãe deu um saco de calcinhas para a minha filha, eu toda feliz com as calcinhas. Aí o Rodrigo [marido dela] largou em cima da mesa. Olha os policiais todos em volta das calcinhas achando que vai explodir uma bomba”, contou ela no vídeo.

Enquanto os seguranças analisavam o pacote, o marido da jovem se aproxima perguntando o que tinha acontecido. Apesar de alertar sobre o conteúdo, eles não puderam pegar a sacola de volta imediatamente. “A minha mãe teve que ir buscar depois nos achados e perdidos”, relatou ela.

“Eu toda feliz com as calcinhas para a menina, e o povo achando que eram uma bomba”, concluiu a influenciadora.

Ao site G1, a Fraport, responsável pela administração do Aeroporto de Fortaleza, explicou que a verificação trata-se de um procedimento de segurança, previsto na legislação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Não temos como afirmar o conteúdo dos objetos abandonados, por isso, para segurança de todos, eles são analisados e, uma vez não constatado risco, são liberados, o que foi feito”, ressaltou a empresa.

LEIA TAMBÉM: