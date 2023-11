VÍDEO: Bando incendeia ônibus com motorista dentro em SP; vítima sofreu várias queimaduras

Um motorista de ônibus sofreu várias queimaduras depois que criminosos atearam fogo ao veículo com ele dentro, em Cotia, na Grande São Paulo. Um vídeo mostra quando ele estava retornando para a garagem e foi abordado pelo grupo, que o obrigou a parar. Um dos homens entrou no coletivo, jogou gasolina e colocou fogo (veja abaixo).

O caso aconteceu no último sábado (25), no bairro Jardim Museu. O vídeo mostra que o motorista ainda estava sentado na direção quando as chamas começaram a tomar conta do veículo. Ele conseguiu sair por uma janela e acionou a Polícia Militar. A vítima foi levada com várias queimaduras a um hospital da cidade, onde segue internada tratando as lesões.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ataque foi uma represália à morte de dois criminosos durante tentativa de roubo a um policial militar na última sexta-feira (24). Agora, a Polícia Civil investiga o caso e tenta identificar os incendiários.

O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como uma tentativa de homicídio contra o motorista de ônibus. A empresa responsável destacou que outros dois coletivos foram queimados na idade, mas nesses casos não houve feridos.