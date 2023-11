Novo cangaço: quadrilha explode dois bancos no interior de São Paulo

Criminosos fortemente armados invadiram a cidade de Paraibuna, no interior de São Paulo, na madrugada desta quinta-feira e explodiram duas agências bancárias, fugindo em seguida com uma quantia ainda não revelada.

Segundo os moradores, o assalto ocorreu durante a madrugada, entre 2h e 3h, quando as explosões foram ouvidas pelos moradores na região central da cidade, onde ficam concentradas as agências bancárias.

As agências atacadas pertenciam ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não há informações de troca de tiros ou de feridos. Após o crime, os assaltantes fugiram em dois carros pela Rodovia dos Tamoios, no sentido de Caraguatatuba, no litoral norte.

Pela manhã, os agentes do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) de São Paulo fizeram uma varredura nos bancos em busca de mais explosivos.

NOVO CANGAÇO

A prática de cometer assaltos a bancos de cidades do interior com quadrilhas fortemente armadas com metralhadoras e explosivos ganhou o apelido de Novo Cangaço, modalidade que vem crescendo em todos os estados do país.

Neste tipo de ação, os criminosos usam veículos blindados e um planejamento estratégico para garantir a fuga, com aluguel de chácaras em áreas rurais, reconhecimento do município antes do assalto e o uso de pessoas como escudos humanos.

Em muitas ocasiões, a ação começa com a desmobilização da polícia local, furando os pneus das viaturas ou ateando fogo em carros, ônibus e caminhões nas ruas para impedir o deslocamento das viaturas.