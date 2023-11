Brasileira é morta com tiro no rosto em casa nos EUA; namorado não aceitava fim do relacionamento

Kethlen de Paula Alves Tavares, de 28 anos, foi morta com um tiro no rosto na casa em que morava em Massachusetts, nos EUA (Reprodução/Instagram)

A mineira Kethlen de Paula Alves Tavares, de 28 anos, foi morta com um tiro no rosto na casa em que morava na cidade de Marlborough, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O namorado dela, Marlon Moreira Costa, de 29, teria cometido o crime por não aceitar o fim do relacionamento. Após balear a jovem, ele se suicidou.

O caso aconteceu na manhã de quarta-feira (29). Segundo a polícia norte-americana, Kethlen estava em casa, ainda de pijama, quando o namorado quebrou o vidro de uma janela e invadiu. Os dois começaram a discutir e o rapaz atirou contra a vítima. Logo depois, se matou.

Conforme o site G1, uma conhecida da família relatou que Marlon questionava Kethlen por um vídeo divulgado nas redes sociais, no qual ela aparecia ao lado de um homem. Antes de ir até o local, o rapaz teria ligado para a mãe, pedido perdão pelos seus erros e dito que cometeria o assassinato.

A polícia foi acionada a respeito de um tiroteio na Rice Street. No local, os agentes encontraram duas mulheres e uma criança fora da casa. Elas relataram que o casal discutiu e que Marlon matou a jovem.

O caso segue em investigação pela polícia de Massachusetts como homicídio seguido de suicídio.

Sonhos interrompidos

A brasileira, natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, morava nos Estados Unidos há um ano e meio. Ela alugava um quarto na casa de uma conterrânea que mora na cidade.

Uma amiga relatou que ela tinha muitos sonhos, que foram interrompidos pelo namorado. “Hoje o dia para mim acabou. E é tão difícil. A gente tem que tomar muito com cuidado com quem se envolve. Olha isso que acabou de acontecer? Que horror! Menina nova, bonita, a vida toda pela frente, agora que estava conquistando, realizando os sonhos dela, acontece uma coisas dessas”, disse ao G1.

